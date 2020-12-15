В Воткинском районе запустили Школу рыбоводов

В ходе занятий слушатели будут изучать основные аспекты рыбоводства в Удмуртии.

Воткинск. Удмуртия. Рыбхоз «Пихтовка» при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии запустил в Воткинском районе Школу рыбоводов. Об этом ведомство сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Занятия будут проводиться для всех, кто желает заниматься производством прудовой рыбы. Вести их будет сам директор «Пихтовки» Георгий Крылов и специалисты рыбхоза. По его словам, сейчас его задача — обучить 60-90 бригадиров, которые в дальнейшем внедрили бы у себя технологию рыбоводства.

Первые занятия проходят с 15 по 17 декабря, в ходе них слушатели будут изучать основные аспекты рыбоводства в Удмуртии: виды рыб, которые можно выращивать, какие есть гидросооружения, водоёмы, их характеристики и другое.

При этом Минсельхоз разрабатывает проект целевой программы развития рыбоводства до 2025 года. Главная цель — достичь производства прудовой рыбы в 3,5 тыс. тонн в год, сейчас эта цифра составляет 1,2 тыс. тонн. Кроме того, по словам министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольги Абрамовой, есть планы запускать в хозяйственный оборот по 10 прудов в год: в районе много неиспользуемых водоёмов, которые могут приносить доход. Сейчас уже идут работы на 10 водных участках, их планируют запустить в рыбное дело в 2021 году.