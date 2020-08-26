Жители Удмуртии пожаловались в УФАС на высокую стоимость медицинских масок

Антимонопольщики потребовали от производителя обосновать цены на средства защиты.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртское УФАС поступили жалобы от жителей Удмуртии на завышение ООО «Локомотив» стоимости производимых и продаваемых им медицинских масок. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Удмуртской Республике.

Антимонопольщики запросили у «Локомотива» экономическое обоснование стоимости произведённых им средств защиты.

Информация в установленный срок не поступила, что и стало причиной возбуждения дела об административном правонарушении. Теперь упомянутому ООО грозит штраф от 50 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.

Напомним, что антимонопольщики в марте 2020 года возбуждали дело в отношении аптечной сети «Планета здоровья», которая подозревалась в завышении цен на медмаски. Тогда стоимость одной штуки составляла 22 рубля.