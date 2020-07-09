Итоги дня: круглогодичный урожай клубники в Удмуртии, запуск поездов на юг и рейсов «Победы» в Ижевск

Обзор самых интересных новостей четверга от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро четверга, 10 июля, в Удмуртии зарегистрировали еще 29 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Удмуртии выявили уже 1 652 случая коронавируса, 32 пациента скончались, 1 297 человек выздоровели.

«Победа»:

Авиакомпания «Победа» начнет летать в Ижевск. Рейсы из Москвы запустят с 8 августа. На сайте перевозчика пока нет возможности ознакомиться с расписанием и ценами на билеты.

Свои ягоды:

В Удмуртии планируют круглый год выращивать клубнику. Проект разрабатывает фермерское хозяйство «Ягодная долина» Сарапульского района. Сейчас в день с полей там собирают около 1 тонны клубники.

Не толпитесь:

Роспотребнадзор проверит «Ижевские термы» после жалоб жителей на очереди. Фотографией ижевчане поделились в соцсетях. На снимке видно, что люди стоят близко друг к другу, при этом ни у кого нет масок.

Пора на отдых:

В Ижевске в июле возобновится движение поездов в южных направлениях. Так, поезд Ижевск – Адлер начнет курсировать с 15 июля, а в Анапу – с 18 июля.