Фермеры в республике стали активнее заниматься выращиванием ягод.

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии планируют круглый год выращивать клубнику. По данным пресс-службы Минсельхоза Удмуртской Республики, проект разрабатывает фермерское хозяйство «Ягодная долина» Сарапульского района.

Круглогодичное выращивание клубники позволит обеспечить население ягодами даже зимой. Для этого необходимо установить теплицы.

«В Удмуртии крупных проектов по возделыванию ягодных культур еще не было. КФХ «Ягодная долина» Сарапульского района является первопроходцем в этом направлении», – отметила зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Ольга Абрамова.

Она отметила, что фермеры в Удмуртии стали активнее заниматься выращиванием ягод. Так, предприниматель Алла Калина запустила проект с жимолостью.

«Я думаю, через 5-6 лет мы сможем сами себя полностью обеспечивать ягодами. <…> У нас есть все перспективы для качественного развития ягодников на территории», – подчеркнула Абрамова

На развитие производство владельцы «Ягодной долины» получили в 2019 году грант от Минсельхоза Удмуртии в размере 3 млн. рублей. Благодаря этому удалось увеличить площади посадки. Сейчас в день с полей собирают около 1 тонны клубники.

Стоит отметить, что фермеры установили капельный полив ягод и полностью отказались от ядохимикатов.

Трудятся на полях в основном жители села, студенты. Так каждый сезон в «Ягодной долине» появляется возможность подзаработать – открываются 14-20 рабочих мест.

В настоящее время фермеры задумались о глубокой переработке клубники.

«Мечта — изготавливать из нашей клубники продукцию для кондитерской промышленности. Тот же конфитюр предприятия закупают из-за рубежа, в частности – из Польши», – рассказала владелица хозяйства Римма Хакимянова.