Еще 29 случаев коронавируса зарегистрировали в Удмуртии

Окончательно выздоровели и отправились домой еще 42 человека.

Ижевск. Удмуртия. Еще 29 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Удмуртии за минувшие сутки. Об этом на своей странице в соцсети Вконтакте сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Среди заболевших – 5 ижевчан и 4 жителя Кезского района. По 2 случая зарегистрировано в Можге, Вавожском, Игринском, Камбарском, Каракулинском, Можгинском, Сарапульском, Шарканском районах, по одному – в Балезинском, Завьяловском, Граховском, Кизнерском районах.

«Окончательно выздоровели и отправились домой еще 42 человека», – говорится в сообщении.

С начала пандемии в Удмуртии выявили уже 1 652 случая коронавируса, 32 пациента скончались, 1 297 человек выздоровели.