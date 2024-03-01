За два месяца 2024 года в Удмуртию из Казахстана ввезли 100 тонн рапсового жмыха

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2024 году увеличился ввоз рапсового жмыха. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

В текущем году из Казахстана в Удмуртию поставили 100 тонн рапсового жмыха. Отмечается, что за аналогичный период 2023 года эта продукция в республику не ввозилась.

Последняя партия пришла 27 февраля. Поставленные 40 т товара предназначены для кормления животных. Сотрудники управления Роспотребнадзора отобрали пробы продукции. Лабораторный анализ показал, что в жмыхе нет карантинных вредных организмов.