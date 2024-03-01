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За два месяца 2024 года в Удмуртию из Казахстана ввезли 100 тонн рапсового жмыха

12:10, 01 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
За два месяца 2024 года в Удмуртию из Казахстана ввезли 100 тонн рапсового жмыха
12:10, 01 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
64
0
#Удмуртия\n#Казахстан\n#бизнес
Фото: unsplash.com (Bernd Dittrich)
64
0

За аналогичный период 2023 года такая продукция не ввозилась в республику.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2024 году увеличился ввоз рапсового жмыха. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю. 

В текущем году из Казахстана в Удмуртию поставили 100 тонн рапсового жмыха. Отмечается, что за аналогичный период 2023 года эта продукция в республику не ввозилась. 

Последняя партия пришла 27 февраля. Поставленные 40 т товара предназначены для кормления животных. Сотрудники управления Роспотребнадзора отобрали пробы продукции. Лабораторный анализ показал, что в жмыхе нет карантинных вредных организмов. 

12:10, 01 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
64
0
#Удмуртия\n#Казахстан\n#бизнес