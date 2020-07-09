Роспотребнадзор проверит «Ижевские термы» после жалоб жителей на очереди

Люди плотно стояли друг к другу и были без масок.

Ижевск. Удмуртия. В «Ижевских термах» пройдёт проверка по факту образования большой очереди и несоблюдения масочного режима. Сообщение об этом появилось в комментариях главы Удмуртии Александра Бречалова на его странице «ВКонтакте».

Фотографию очереди в термах показала ижевчанка Ольга Чумакова. На снимке видно, как люди близко стоят друг к другу, при этом ни у кого нет масок.

На сообщение отреагировало Управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

«Добрый день! Спасибо за информацию, данный факт будет проверен», — ответили жительнице Ижевска из ведомства.

Напомним, что на территории Удмуртии продолжает действовать масочный режим в общественных местах, магазинах и общественном транспорте.