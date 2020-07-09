Рейсы между Москвой и Ижевском запустят с 8 августа.

Ижевск. Удмуртия. Авиакомпания «Победа» начнет летать в Ижевск. Как сообщается в официальной группе лоукостера в ВКонтакте, рейсы Москва-Ижевск запустят с 8 августа.

На сайте перевозчика на момент написания новости нет возможности ознакомиться с расписанием и ценами на билеты. Однако по данным портала Aviasales, из Москвы борт будет отправляться ежедневно в 18:45, из Ижевска – в 22:15.

Ранее перевозчик доставлял ижевчан в столицу через аэропорт «Бегишево», до которого из Ижевска ездил специальный автобус.

По информации на сайте Ижавиа, в настоящее время из Ижевска в Москву помимо местной авиакомпании летает «Аэрофлот».

Upd. Позже информация о рейсах Ижевск-Москва была удалена из соцсетей «Победы».