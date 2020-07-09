Поезда на юг начнут курсировать из Ижевска уже в середине июля

Дважды в сутки у пассажиров будут измерять температуру.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в июле возобновится движение поездов в южных направлениях. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Так, поезд Ижевск – Адлер начнет курсировать с 15 июля. В путь он будет отправляться по нечетным числам, в обратную дорогу (Адлер – Ижевск) с 18 июля по четным.

С 18 июля также запустят поезд Ижевск – Анапа (отправление по четным числам), а с 21 июля – Анапа Ижевск (отправление по нечетным числам).

Перевозчик отмечает, что в поездах дальнего следования принимаются все меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. В соответствии с рекомендациями санитарных врачей, вагоны тщательно дезинфицируют, под их крышами установили ультрафиолетовые лампы.

«Все постельные принадлежности, включая матрасы и подушки, проходят специальную дезинфекцию», – говорится в сообщении.

Также дважды в сутки у пассажиров будут измерять температуру.