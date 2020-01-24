Главного редактора газеты «Удмуртская правда» удостоили федеральной награды

Также награду от МЧС России получила корреспондент газеты «Удмурт дунне».

Ижевск. Удмуртия. Главного редактора газеты «Удмуртская правда» Энвиля Касимова наградили почетной грамотой МЧС России за активное взаимодействие в области освещения вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водоемах.

По словам Энвиля Касимова, в 2000 году он также был удостоен знаком МЧС «За заслуги».

«Труд спасателей МЧС - это важно. Получив эту награду, я думаю, буду еще серьезнее и ответственнее делать свою работу для обеспечения безопасности людей», - добавил Энвиль Касимов.

24 января федеральную награду получила и корреспондент газеты «Удмурт дунне» Валентина Емельянова. Несколько лет назад она спасла тонущего ребенка. За свой героический поступок её удостоили медалью МЧС России «За содружество во имя спасения».