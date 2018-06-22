Самые интересные новости минувшей рабочей недели.
Ижевск. Удмуртия. Еще одна рабочая неделя завершилась в Удмуртии. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят информационные итоги недели.
Удмуртия в минуту: главные новости недели
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
Важный документ:
В понедельник, 18 июня, жителям Удмуртии рассказали о сертификатах дополнительного образования. Их начнут выдавать с 1 августа. Без этого документа детей старше 5 лет не будут брать в кружки и секции.
Смертельный обгон:
Два человека погибли в ДТП на трассе в Удмуртии во вторник. Совершавший обгон по обочине водитель «Лады Калины» не справился с управлением и врезался в «КамАЗ». Мужчина и его пассажирка скончались на месте.
Новый советник:
В среду стало известно, что совладельца ижевского «Торпедо» назначили советником главы Удмуртии. Константин Сунцов будет отвечать за вопросы экономики и инвестиционного развития.
Самим тесно:
Главной новостью четверга стал протест против застройки улицы Авангардной в Ижевске. В качестве аргументов жители Культбазы привели транспортную загруженность улицы и отсутствие мест в ближайших садах и школах.
День памяти и скорби:
Акция «Свеча памяти» прошла в Ижевске утром в пятницу, 22 мая. В ней приняли участие около 350 человек. Они возложили цветы к Вечному огню и зажгли свечи в память о павших в Великой Отечественной войне.