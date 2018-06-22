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Удмуртия в минуту: главные новости недели

18:00, 22 июня, 2018
18:00, 22 июня, 2018
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#дети\n#образование\n#строительство\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#видео\n#Удмуртия\n#память\n#Картина дня
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Самые интересные новости минувшей рабочей недели.

Ижевск. Удмуртия. Еще одна рабочая неделя завершилась в Удмуртии. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят информационные итоги недели.

Удмуртия в минуту: главные новости недели

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


Важный документ:

В понедельник, 18 июня, жителям Удмуртии рассказали о сертификатах дополнительного образования. Их начнут выдавать с 1 августа. Без этого документа детей старше 5 лет не будут брать в кружки и секции.

Смертельный обгон:

Два человека погибли в ДТП на трассе в Удмуртии во вторник. Совершавший обгон по обочине водитель «Лады Калины» не справился с управлением и врезался в «КамАЗ». Мужчина и его пассажирка скончались на месте.

Новый советник:

В среду стало известно, что совладельца ижевского «Торпедо» назначили советником главы Удмуртии. Константин Сунцов будет отвечать за вопросы экономики и инвестиционного развития.

Самим тесно:

Главной новостью четверга стал протест против застройки улицы Авангардной в Ижевске. В качестве аргументов жители Культбазы привели транспортную загруженность улицы и отсутствие мест в ближайших садах и школах.

День памяти и скорби:

Акция «Свеча памяти» прошла в Ижевске утром в пятницу, 22 мая.  В ней приняли участие около 350 человек. Они возложили цветы к Вечному огню и зажгли свечи в память о павших в Великой Отечественной войне.

18:00, 22 июня, 2018
217
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#дети\n#образование\n#строительство\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#видео\n#Удмуртия\n#память\n#Картина дня

 

 

 


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