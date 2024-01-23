Ко дню рождения Энвиля Касимова: ИА «Сусанин» представляет «Кофемолку» на платформе подкастов

Ижевск. Удмуртия. Три с половиной года назад болезнь забрала от нас одного из немногих пассионариев Удмуртии, человека, который совмещал в себе несовместимое. Он был художником, скульптором, акционистом, главным редактором, политтехнологом, депутатом и мудрым наставником.

Ко дню рождения Энвиля Касимова ИА «Сусанин» предлагает вам прогуляться по чертогам памяти с подкастами программы «Кофемолка» (18+). На проект приходили разные люди — от важных чиновников до простых блогеров, и с каждым из них ведущий стремился найти общий язык и раскрыть разные стороны его личности.

Если по каким-то причинам у вас не открывается эта ссылка, чтобы прослушать выпуски программы, вы можете установить себе на телефон приложение для подкастов SoundStream и там найти наш подкаст поиском по слову «Кофемолка».

А для тех, кто не понимает, о чём речь, напомним, что на канале ИА «Сусанин» в Youtube с 2016 по 2020 годы выходил авторский проект Энвиля Касимова «Кофемолка», который насчитывает 80 выпусков (18+).