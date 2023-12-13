На фасаде дома на улице Советской в Ижевске появится памятная доска в честь Надежды Кралиной

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске решили увековечить память о советском фольклористе, литературоведе и переводчике Надежде Кралиной. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

В 2023 году в городе отметили 100-летний юбилей заслуженного деятеля культуры Удмуртии Надежды Кралиной. Она училась на филфаке пединститута в Ижевске, самостоятельно изучила удмуртский язык и стала знатоком удмуртского фольклора. За годы жизни женщина написала множество научных статей, посвященных развитию удмуртской литературы, жизни и творчеству национальных писателей и поэтов. Помимо этого, Надежда Кралина переводила произведения удмуртских авторов.

Создать памятную доску в честь этой выдающейся личности предложил внук Надежды Кралиной. В результате Минкультуры Удмуртии выдвинуло ходатайство, которое поддержала комиссия содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов Ижевска.

Мемориал установят на фасаде дома №15 по улице Советской, где долгое время жила Надежда Кралина. Макет памятной доски уже разработан. Все расходы на её изготовление и установку решил взять на себя внук.