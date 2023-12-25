В память о бойце СВО и Героях Советского Союза в Сарапуле открыли мемориальную доску и «Аллею Памяти»

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле увековечили память о погибшем участнике СВО и девяти Героях Советского Союза. Об этом сообщает пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества» в Удмуртии.

Мемориальную доску в школе №12 посвятили гвардии старшему матросу Вадиму Шарафетдинову. В марте 2022 года он получил ранение, когда прикрывал отход своих сослуживцев и мирных жителей в Мариуполе. Несмотря на рану, мужчина продолжил выполнять свой долг, но погиб.

Вадима Шарафетдинова посмертно наградили орденом Мужества. Также его именем назвали юнармейский отряд 5 «Г» класса школы №12.

Помимо этого, рядом с учебным учреждением на Площади Мужества открыли «Аллею Памяти». Теперь здесь увековечены имена 9 жителей города, которые получили звания Героев Советского Союза и занесены во всенародную «Книгу памяти».