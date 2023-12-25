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В память о бойце СВО и Героях Советского Союза в Сарапуле открыли мемориальную доску и «Аллею Памяти»

12:40, 25 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В память о бойце СВО и Героях Советского Союза в Сарапуле открыли мемориальную доску и «Аллею Памяти»
12:40, 25 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
209
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#память\n#спецоперация\n#памятник
Фото: пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества» в Удмуртии
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Аллея состоит из 9 стендов, посвященных уроженцам этого города.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле увековечили память о погибшем участнике СВО и девяти Героях Советского Союза. Об этом сообщает пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества» в Удмуртии.  

Мемориальную доску в школе №12 посвятили гвардии старшему матросу Вадиму Шарафетдинову. В марте 2022 года он получил ранение, когда прикрывал отход своих сослуживцев и мирных жителей в Мариуполе. Несмотря на рану, мужчина продолжил выполнять свой долг, но погиб.

Вадима Шарафетдинова посмертно наградили орденом Мужества. Также его именем назвали юнармейский отряд 5 «Г» класса школы №12.

Помимо этого, рядом с учебным учреждением на Площади Мужества открыли «Аллею Памяти». Теперь здесь увековечены имена 9 жителей города, которые получили звания Героев Советского Союза и занесены во всенародную «Книгу памяти». 

12:40, 25 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
209
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#память\n#спецоперация\n#памятник