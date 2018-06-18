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В Удмуртии сертификаты на допобразование детей начнут выдавать с 1 августа

16:25, 18 июня, 2018
Диана Ворончихина
16:25, 18 июня, 2018
Диана Ворончихина
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#дети\n#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#муниципальное образование
Фото: pixabay.com
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Родителям необходимо подойти в районные центры детского творчества и написать соответствующее заявление.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2018 году началась реализация пилотного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», который подразумевает внедрение сертификатов дополнительного образования. По словам руководителя регионального модельного центра допобразования Риммы Бяковой, их необходимо получить всем детям в возрасте от 5 до 18 лет, чтобы посещать кружки и секции.

Выдавать сертификаты начнут с 1 августа. По словам начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления образования администрации Ижевска Елены Щербины, родителям нужно подойти в учреждение дополнительного образования того района, в котором они живут, и написать заявление:

- Первомайский район – Дом детского творчества Первомайского района (улица Советская, 22б);

- Индустриальный район – Центр эстетического воспитания Индустриального района (улица Воткинское шоссе, 132);  

- Ленинский район – Центр детского творчества Ленинского района (улица Клубная, 50а);

- Октябрьский район – Центр творческого развития «Октябрьский» (улица 5-я Подлесная, 44);

- Устиновский район – Центр детского творчества Устиновского района (улица Союзная, 75).

Для оформления заявления понадобятся оригиналы и копии следующих документов:

- свидетельство о рождении ребенка или паспорт, если ребенку 14 лет и более; 

- документ, удостоверяющий личность родителя (паспорт, водительское удостоверение);  

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания.

Отмечается, что соответствующее заявление можно оформить и в электронном виде на «Портале-навигаторе персонифицированного дополнительного образования Удмуртской Республики». Однако родителям все равно придется лично прийти в вышеперечисленные образовательные учреждения для того, чтобы предоставить все необходимые документы.

Сертификат дополнительного образования – это номер, который выдается каждому ребенку, и закрепляет за ним определённую сумму на получение услуг допобразования. Номинал данного сертификата будет определен индивидуально в каждом муниципальном образовании республики: в Ижевске эта сумма, предположительно, будет в районе 9 тыс. рублей. В дальнейшем ребенок при помощи этого сертификата может оплатить кружки и секции, которые входят в реестр так называемых «сертифицированных программ». Список этих программ также будет опубликован на портале-навигаторе.

«Если ребенок выбирает программу из этого реестра у него автоматически активизируется определённая сумма, номинал сертификата. Если суммы сертификата недостаточно для посещения кружка, на который хочет ходить ребенок, то родители могут доплатить», - рассказала Римма Бякова.

Под новую программу финансирования не подпадают программы предпрофессиональной подготовки, которые останутся для ребенка бесплатными и деньги по-прежнему будут выделяться из местного бюджета. Таким образом, ребенок сможет бесплатно (за счет средств муниципального бюджета) посещать несколько кружков.

Частные организации, которые предоставляют услуги дополнительного образования, тоже могут попасть в новую систему - для этого они должны пройти аттестацию своих программ. На сегодняшний день на сертификацию в Удмуртии заявлено 350 программ допобразования.

16:25, 18 июня, 2018
Диана Ворончихина
1002
0
#дети\n#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#муниципальное образование

 

 

 


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