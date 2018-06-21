Жители Культбазы единогласно проголосовали против застройки на улице Авангардной в Ижевске

ФГУП «ГВСУ №8» не смогло получить право на строительство трех многоквартирных домов на 449 жителей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошли публичные слушания по вопросу возведения на улице Авангардной трех многоэтажных домов. Перед горожанами выступал проектировщик и представители застройщика - ФГУП «ГВСУ №8».

Однако они не смогли доказать местным жителям необходимость строительства трех многоквартирных домов высотой в 8 этажей не территории между набережной Карлутки и Березовой рощей.

Жители домов, находящихся на прилегающих территориях, рассказали, что уже сейчас улица Авангардная стала заложницей тяжелой ситуации с автомобильными пробками. Довод проектировщиков о том, что дорога будет расширена в ходе строительства проспекта Калашникова, горожан не успокоила. Дело в том, что республиканские власти уже неоднократно заявляли: на такое масштабное строительство трасс в Ижевске просто нет денег. Кроме того, все оппоненты застройщиков акцентировали свое внимание на нехватке в проекте парковочных мест.

Директор расположенного недалеко от улицы Авангардной гуманитарного лицея № 44 Михаил Черемных, выступивший на прениях, заявил, что его заведение не сможет принять ни одного ученика сверх тех, что уже учатся: «Вы проектируете один кусочек. Ровно то же самое делают другие проектировщики. <…> И все ссылаются, например, на существующую школьную инфраструктуру, перебрасывая ее из одного проекта в другой, даже не поинтересовавшись: а вообще есть возможность? Нет!».

По словам Черемных, ни у него, ни в соседней школе №84 нет совершенно никакой возможности принять новых учеников. Директор лицея потребовал вести комплексную застройку с учетом необходимости возведения социальной инфраструктуры. Кроме того, горожане напомнили, что в Ижевске для комфортного обучения детей уже сейчас не хватает 10 школ.

Такая же ситуация складывается с детскими садами. Так, проектировщик предусмотрел детское дошкольное учреждение вместимостью всего 20 мест, что, по мнению выступавших в прениях, совершенно недостаточно в районе, где уже крайне остро стоит вопрос дефицита мест в детских садах.

В итоге в ходе голосования, в котором участвовали семь человек, было принято решение отказать застройщику в праве строить на указанном участке многоэтажные дома.