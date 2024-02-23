В день начала СВО ижевчане помолятся о здравии бойцов и почтут память погибших

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске запланировали памятные мероприятия, посвященные дню начала специальной военной операции. Об этом сообщает Ижевская и Удмуртская епархия.

24 февраля в 09:00 в соборе святого благоверного князя Александра Невского пройдёт молебен о здравии участников спецоперации и панихида в память о погибших военнослужащих.

В 10:00 в Михаило-Архангельском кафедральном соборе и храме Александра Невского зазвенят колокола.

Затем все желающие смогут поучаствовать в акции «Свеча Памяти» (0+). У памятника Защитникам Донбасса, расположенного в сквере Дворца детского (юношеского) творчества, в 10:15 горожане зажгут свечи в память о своих героях.

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