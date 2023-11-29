На конкурс проектов Сквера памяти в Ижевске подано 110 работ

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершился приём проектов на Всероссийский конкурс архитектурных проектов по созданию Сквера памяти погибших при трагических событиях в школе №88 в сентябре 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Конкурс был объявлен в этом году Городской думой Ижевска совместно с Удмуртским региональным отделением Союза архитекторов России. Депутаты муниципального парламента сформировали призовой фонд конкурса из личных средств. Приём проектов продолжался до 26 ноября. Отбор в конкурсную программу прошли 110 эскизов от участников из 31 региона России, а также из Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

«Конкурс вызвал самый живой отклик в профессиональной среде. В связи с большим количеством поступивших на конкурс работ жюри проведет их оценку в несколько этапов. На первом этапе будут определен шорт-лист. На втором — из шорт-листа будут выбраны победители конкурса», — рассказала депутат Гордумы Марина Нужина

Жюри оценит проекты по выразительности художественного образа, уникальности, оригинальности и яркости идеи. Кроме того, эксперты дадут оценку композиционной целостности проектов, их интеграции в ландшафт и городскую среду, соответствии требованиям техзадания.

«Самые лучшие работы будут представлены в Доме архитектора в Ижевске. С ними смогут ознакомиться все желающие. Также мы их презентуем ученикам и педагогам школы № 88, родителям, потерявших своих близких. Они пережили эту трагедию, нам очень важно их мнение», — сказал председатель правления Удмуртского регионального отделения Союза архитекторов России Александр Зорин.

В результате будет определён лучший проект, на основе которого составят смету для создания Сквера памяти. Он появится на участке рядом с МФЦ на улице Майской, недалеко от школы №88.