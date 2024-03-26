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В Ижевске мемориал в память о погибших в «Крокус Сити Холле» перенесут к Свято-Михайловскому собору

14:30, 26 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске мемориал в память о погибших в «Крокус Сити Холле» перенесут к Свято-Михайловскому собору
14:30, 26 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
125
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#память\n#скорбь
Фото: ИА «Сусанин»
125
0

Там он будет стоять до конца апреля.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске перенесут мемориал в память о погибших в теракте в Подмосковье. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков. 

Напомним, что сейчас мемориал располагается на Центральной площади Ижевска. С 27 марта он будет стоять на территории Михаило-Архангельского кафедрального собора. 

Рядом с собором также установят столы, на которые горожане смогут возложить цветы, свечи и игрушки. Мемориал будет открыт 40 дней с момента трагедии.

Напомним, что по данным «Интерфакса», в результате теракта погибли 139 человек.  

14:30, 26 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
125
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#память\n#скорбь