В Ижевске мемориал в память о погибших в «Крокус Сити Холле» перенесут к Свято-Михайловскому собору

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске перенесут мемориал в память о погибших в теракте в Подмосковье. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

Напомним, что сейчас мемориал располагается на Центральной площади Ижевска. С 27 марта он будет стоять на территории Михаило-Архангельского кафедрального собора.

Рядом с собором также установят столы, на которые горожане смогут возложить цветы, свечи и игрушки. Мемориал будет открыт 40 дней с момента трагедии.

Напомним, что по данным «Интерфакса», в результате теракта погибли 139 человек.