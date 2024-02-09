В Алнашском районе Удмуртии идёт работа по созданию электронной Книги Памяти о павших на СВО

Алнаши. Удмуртия. В Алнашском районе Удмуртии молодёжный центр «Ошмес» ведёт работу по созданию электронной Книги Памяти. Об этом сообщил глава района Алексей Семёнов.

Книга должна увековечить память о земляках, погибших в ходе специальной военной операции. Сбор информации начался в 2023 году. Пока работа идёт по уроженцам южных районов Удмуртии.

«На сегодня собрана информация о бойцах южных районов Удмуртии, работа по сбору продолжается, хотя и идёт медленно, ведь родным и близким непросто об этом говорить», — написал в соцсетях Алексей Семёнов.

Он также обратился к жителям Алнашского и других районов республики: «Если у вас есть родственники, имена которых вы бы хотели занести в Книгу Памяти, обращайтесь в личные сообщения к Оксане Куликовой, директору МЦ «Ошмес», автору проекта».

А с собранными материалами можно ознакомиться по ссылке.