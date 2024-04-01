Комиссию по увековечиванию памяти создадут в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии создадут межведомственную комиссию по увековечению памяти в республике. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр УР Ярослав Семёнов.

Цель создания совещательного органа — решение исполнительными органами Удмуртии во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами госвласти республики, а также с органами местного самоуправления вопросов, связанных с увековечением памяти погибших при защите Отечества жителей Удмуртской Республики, а также выдающихся деятелей Удмуртии, внесших значительный вклад в развитие республики.

Основными задачами комиссии являются следующие положения. Выработка предложений по вопросам, связанным с увековечением памяти погибших при защите Отечества в части захоронения (перезахоронения) непогребённых останков погибших граждан, проживавших на территории Удмуртии, обнаруженных в ходе поисковой работы на территории России; установки информационных надписей и обозначений с информацией о воинских захоронениях, находящихся в ведении УР; перемещения неизвестных воинских захоронений; обеспечения мероприятий по эксгумации останков погибших при защите Отечества; установления ограничений в виде запрета на проведение строительных, земляных, дорожных и других работ на таких земельных участках.

Во-вторых, рассмотрение вопросов об увековечении памяти выдающихся деятелей Удмуртской Республики, внесших значительный вклад в развитие Удмуртской Республики, в том числе по предложениям органов, общественных объединений, организаций, коллективов предприятий, граждан.

В-третьих, подготовка предложений по вопросам совершенствования правового регулирования деятельности, связанной с увековечением памяти.

Материальное и организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется Комитетом по делам архивов при правительстве Удмуртской Республики.

Комиссию возглавит вице-премьер Удмуртии Наталья Тойкина; два её заместителя — председатель Комитета по делам архивов; руководитель секретариата вице-премьера Ильяса Ханнанова. Секретарь комиссии — начальник отдела информационно-аналитической работы и формирования Архивного фонда УР.

Членами комиссии являются: ряд министров Удмуртии, военный комиссар республики, председатели ряда постоянных комиссий Госсовета региона, руководитель Агентства по госохране ОКН УР.