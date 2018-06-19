В Удмуртии два человека погибли при столкновении грузовика и легковушки

Авария произошла 19 июня около деревни Юськи.

Юськи. Удмуртия. В Удмуртии два человека погибли при столкновении КамАЗа и «Лады-Калины». Авария произошла 19 июня около деревни Юськи, сообщили корреспонденту «Сусанина» в 1 отделе УГИБДД МВД.

«Автомобилем Калина управлял мужчина 1963 года рождения. Двигался он в направлении Можги. При опережении (автомобиля - прим. ред.) по попутной обочине не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом», - рассказал «Сусанину» начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

На месте погиб водитель отечественной легковушки и пассажир, женщина 1971 года рождения. Водитель грузовика не пострадал.