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В Удмуртии два человека погибли при столкновении грузовика и легковушки

15:44, 19 июня, 2018
Георгий Поветкин
15:44, 19 июня, 2018
Георгий Поветкин
4534
0
#ГИБДД\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие\n#Камаз
Фото: vk.com/udmurtiya18rus
4534
0

Авария произошла 19 июня около деревни Юськи.

Юськи. Удмуртия. В Удмуртии два человека погибли при столкновении КамАЗа и «Лады-Калины». Авария произошла 19 июня около деревни Юськи, сообщили корреспонденту «Сусанина» в 1 отделе УГИБДД МВД.

«Автомобилем Калина управлял мужчина 1963 года рождения. Двигался он в направлении Можги. При опережении (автомобиля - прим. ред.) по попутной обочине не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом», - рассказал «Сусанину» начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

На месте погиб водитель отечественной легковушки и пассажир, женщина 1971 года рождения. Водитель грузовика не пострадал.

15:44, 19 июня, 2018
Георгий Поветкин
4534
0
#ГИБДД\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие\n#Камаз

 

 

 


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