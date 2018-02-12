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      Остановившиеся трамваи в Ижевске, завершение спасательной операции в Подмосковье и финал «Игры престолов»: что произошло минувшей ночью

      08:00, 12 февраля, 2018
      08:00, 12 февраля, 2018
      1079
      0
      #общество\n#СМИ\n#Ижевск\n#США\n#транспорт\n#авиация\n#кино\n#новости\n#Московская область
      Фото: twitter.com/MchsRussia
      1079
      0

      Что произошло в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начался рабочий понедельник, 12 февраля. Утром, по традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» рассказывают о том, что произошло в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Трамваи встали:

      Утром 12 февраля в Ижевске произошло повреждение кабельной линии. Из-за этого остановилось движение трамваев на участке от Буммаша до остановки «Покровская церковь», сообщается в группе компании «ИжГЭТ» в соцсети Вконтакте.

      Троллейбусы №4 и 14 временно перенаправили на улицу 10 лет Октября.

       

       

       

       

      Мужчина разделся:

      По Ижевску утром прогуливался раздетый мужчина. Об этом горожане написали в группе ИГГС в соцсети Вконтакте.

      «На Селтинской около «Ижкомбанка» поймали невменяемого голого мужика», - рассказали очевидцы. В комментариях добавлялось, что мужчину доставили в больницу.

      Операцию завершили:

      В Подмосковье завершили спасательную операцию на месте крушения самолета Ан-148. Как пишет Газета, об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков.

      «Спасательные работы завершены. Мы констатируем, что 71 человек, находившийся на борту, погиб. Искренние соболезнования родным и близким», — сказал Пучков.

      Напомним, самолет «Саратовских авиалиний», летевший из московского аэропорта Домодедово в Орск, разбился днем 11 февраля.

      Вертолет разбился:

      Экскурсионный вертолет разбился недалеко от Гранд-Каньона в США. Как сообщает Life, в результате погибли трое пассажиров – граждане Великобритании.

      Всего в вертолёте находилось как минимум семь человек. Четверо пострадавших в критическом состоянии доставлены в больницу.

      Вертолёт потерпел крушение днём 10 февраля. Транспорт принадлежал одной из компаний, которая организует туры над территорией нацпарка.

      Финал «Игры престолов»:

      Фанаты сериала «Игра престолов» выяснили, кому достанется Железный трон, борьба за который идет в Семи королевствах. Как пишет Ура.ру, пользователь портала Reddit пересмотрел все семь сезонов фэнтезийной эпопеи и провел анализ хронометража, кто из персонажей саги занимает больше всего экранного времени.

      Оказалось, что дольше всего зрители видели на экране короля Севера Джона Сноу. Зрители сериала лицезрели его в общей сложности 338 минут. На одну минуту меньше было выделено авторами Тириону Ланнистеру. И замыкает тройку лидеров Мать драконов Дейенерис Таргариен — она находилась в кадре 276 минут, передает телеканал 360.

      Далее следуют Санса Старк (238), Серсея (236), Арья (224), Джейме (199), Сэмвелл Тарли (143), «король френдзоны» Джорах Мормонт (142), а также Теон Грейджой (136). Всего в список вошли 111 персонажей сериала. Таким образом, поклонники «Игры престолов» сделали вывод, что именно Джон Сноу займет Железный трон. Отмечается, что на Короля Ночи было отведено всего 8 минут за все семь сезонов.

      08:00, 12 февраля, 2018
      1079
      0
      #общество\n#СМИ\n#Ижевск\n#США\n#транспорт\n#авиация\n#кино\n#новости\n#Московская область

       

       

       

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