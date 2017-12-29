Многодетные семьи в Удмуртии получат скидки на билеты в цирк и театр

Вопрос рассматривают в Минкульте Удмуртской Республики.

Ижевск. Удмуртия. Многодетные семьи в Удмуртии могут получить скидки на билеты в цирк и театр. Вопрос рассматривают в региональном Минкульте, рассказал в прямом эфире радиостанции «Моя Удмуртия» глава республики Александр Бречалов.

По его словам, к нему обратилась жительница региона – мама трех детей, которая пожаловалась, что билеты на новогоднее представление на четырех человек обойдутся в семье в 4-5 тыс. рублей.

«Я уже дал поручение министерству культуры республики, они мне готовят предложение по предоставлению скидки для многодетных семей. Я считаю, что вполне разумное и правильное предложение, мы его проработаем», - отметил Бречалов.