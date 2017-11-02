Информационные итоги дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят итоги четверга, 2 ноября. В обзор самых интересных новостей дня попали сообщения о ДТП под Ижевском, гимне города и об ограничении движения в столице региона.

Удмуртия в минуту: ДТП на объездной Ижевска и секс-рабство в Бахрейне Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

ДТП на трассе:

Такси врезалось в «КамАЗ» на объездной Ижевска. Авария произошла утром в четверг, 2 ноября. В результате ДТП травмы получил сам водитель легкового авто и ребенок, ехавший на пассажирском сидении.

Торговцы секс-рабынями:

Из Бахрейна в Россию депортировали двух женщин, обвиняемых в торговле людьми. Они продавали в секс-рабство жительниц Удмуртии, Пермского края и Челябинской области. Женщинам грозит до 10 лет лишения свободы.

Судьба лыжников:

Лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин прокомментировал пожизненную дисквалификацию своих коллег Александра Легкова и Евгения Белова. По его словам, такого же вердикта можно ждать и другим спортсменам.

Гимн города:

В Ижевске представили три варианта гимна города. Композиции отбирала специальная комиссия, теперь дело за депутатами Городской думы. Песню-победителя они выберут на сессии.

Ограничение движения:

Движение транспорта ограничат в субботу в центре Ижевска. В течение дня недоступными для транспорта будут отрезки улиц Пушкинской, Красногеройской, Бородина, а также переулка Широкого.