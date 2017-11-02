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      Удмуртия в минуту: ДТП на объездной Ижевска и секс-рабство в Бахрейне

      18:00, 02 ноября, 2017
      18:00, 02 ноября, 2017
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      #дети\n#культура\n#спорт\n#секс\n#ДТП\n#СМИ\n#Ижевск\n#транспорт\n#торговля\n#Удмуртия\n#новости\n#лыжный спорт\n#праздники\n#происшествие
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      Информационные итоги дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».

      Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят итоги четверга, 2 ноября. В обзор самых интересных новостей дня попали сообщения о ДТП под Ижевском, гимне города и об ограничении движения в столице региона.

      Удмуртия в минуту: ДТП на объездной Ижевска и секс-рабство в Бахрейне

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


      ДТП на трассе:

      Такси врезалось в «КамАЗ» на объездной Ижевска. Авария произошла утром в четверг, 2 ноября. В результате ДТП травмы получил сам водитель легкового авто и ребенок, ехавший на пассажирском сидении.

      Торговцы секс-рабынями:

      Из Бахрейна в Россию депортировали двух женщин, обвиняемых в торговле людьми. Они продавали в секс-рабство жительниц Удмуртии, Пермского края и Челябинской области. Женщинам грозит до 10 лет лишения свободы.

      Судьба лыжников:

      Лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин прокомментировал пожизненную дисквалификацию своих коллег Александра Легкова и Евгения Белова. По его словам, такого же вердикта можно ждать и другим спортсменам.

      Гимн города:

      В Ижевске представили три варианта гимна города. Композиции отбирала специальная комиссия, теперь дело за депутатами Городской думы. Песню-победителя они выберут на сессии.

      Ограничение движения:

      Движение транспорта ограничат в субботу в центре Ижевска. В течение дня недоступными для транспорта будут отрезки улиц Пушкинской, Красногеройской, Бородина, а также переулка Широкого.

      18:00, 02 ноября, 2017
      537
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      #дети\n#культура\n#спорт\n#секс\n#ДТП\n#СМИ\n#Ижевск\n#транспорт\n#торговля\n#Удмуртия\n#новости\n#лыжный спорт\n#праздники\n#происшествие

       

       

       

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