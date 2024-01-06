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Из-за холодов в Ижевске сократили праздничную программу 7 января

18:50, 06 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Из-за холодов в Ижевске сократили праздничную программу 7 января
18:50, 06 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#морозы\n#праздники\n#расписание мероприятий
Фото: ИА «Сусанин»
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Также отменили вечерний концерт.

Ижевск. Удмуртия. Организаторы фестиваля «Время быть вместе» (6+) решили сократить праздничную программу 7 января из-за морозов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

Дневные мероприятия начнутся в запланированное время, но будут укорочены. Расписание можно посмотреть по ссылке

Отменена вечерняя праздничная программа «Это у нас семейное» (6+), которая должна была пройти на Центральной площади города.

Отмечается, что организаторы районных площадок сами решают, проводить им праздники или нет. 

18:50, 06 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
99
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#морозы\n#праздники\n#расписание мероприятий