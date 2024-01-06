Из-за холодов в Ижевске сократили праздничную программу 7 января

Ижевск. Удмуртия. Организаторы фестиваля «Время быть вместе» (6+) решили сократить праздничную программу 7 января из-за морозов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Дневные мероприятия начнутся в запланированное время, но будут укорочены. Расписание можно посмотреть по ссылке.

Отменена вечерняя праздничная программа «Это у нас семейное» (6+), которая должна была пройти на Центральной площади города.

Отмечается, что организаторы районных площадок сами решают, проводить им праздники или нет.