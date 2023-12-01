В Госдуме предложили отменить НДС на елки и мандарины

Москва. Ввести нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации мандаринов и новогодних елок призвали в Госдуме. Обращение об этом адресовал премьер-министру Михаилу Мишустину вице-спикер российского парламента Владислав Даванков, пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

Инициатива относится как к натуральным елкам, так и искусственным. Свое предложение политик объяснил резким ростом цен на тропические фрукты и новогодние деревья. По данным Росстата, к концу октября стоимость мандаринов в стране в годовом выражении увеличилась более чем на 80%. Причинами называют снижение курса рубля и проблемы с перевозками.

По мнению Даванкова, отмена НДС на типично новогодние покупки позволит россиянам сэкономить на праздновании. Также предлагаемая мера снизит налоговую нагрузку на предпринимателей.