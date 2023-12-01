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В Госдуме предложили отменить НДС на елки и мандарины

12:57, 01 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Госдуме предложили отменить НДС на елки и мандарины
12:57, 01 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
63
0
#Госдума\n#депутат\n#законы\n#инициативы\n#налоги\n#праздники\n#деньги\n#Новый год\n#мандарины
Фото: pxhere.com
63
0

Соответствующее обращение направлено премьеру Мишустину.

Москва. Ввести нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации мандаринов и новогодних елок призвали в Госдуме. Обращение об этом адресовал премьер-министру Михаилу Мишустину вице-спикер российского парламента Владислав Даванков, пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

Инициатива относится как к натуральным елкам, так и искусственным. Свое предложение политик объяснил резким ростом цен на тропические фрукты и новогодние деревья. По данным Росстата, к концу октября стоимость мандаринов в стране в годовом выражении увеличилась более чем на 80%. Причинами называют снижение курса рубля и проблемы с перевозками. 

По мнению Даванкова, отмена НДС на типично новогодние покупки позволит россиянам сэкономить на праздновании. Также предлагаемая мера снизит налоговую нагрузку на предпринимателей.

12:57, 01 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
63
0
#Госдума\n#депутат\n#законы\n#инициативы\n#налоги\n#праздники\n#деньги\n#Новый год\n#мандарины