Лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин прокомментировал пожизненную дисквалификацию Легкова и Белова

По его словам, такого же вердикта можно ждать и по другим спортсменам, решения по которым МОК еще не вынес.

Ижевск. Удмуртия. Лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин прокомментировал пожизненную дисквалификацию Александра Легкова и Евгения Белова. По его словам, такого же вердикта можно ждать и по другим спортсменам, решения по которым МОК еще не вынес, сообщает РБК со ссылкой на СЭ.

«Если такой вердикт принят по ним, то этого можно ждать и по нам», — сказал Вылегжанин.

Накануне стало известно о том, что Международный олимпийский комитет пожизненно дисквалифицировал лыжников Александра Легкова и Евгения Белова от олимпийских стартов и аннулировал результаты Игр в Сочи, признав Легкова и Белова виновными в нарушении антидопинговых правил. В результате сборная России лишилась двух медалей — золота Легкова, которое он выиграл в гонке на 50 км, и серебра, завоеванного в эстафете.

Решения по остальным спортсменам пока нет, но если прогноз Вылегжанина сбудется и у него отнимут теперь уже золото Сочи, то высшая награда в марафоне перейдет Илье Черноусову, который тогда финишировал на третьем месте. Отметим, что его имени не было в докладе WADA, с которого и начались разбирательства по российским представителям лыжной сборной.

После вынесенного решения МОК, Федерация лыжных гонок России не дала подробных комментариев, сообщив, что подготовит документы для апелляции в CAS (Спортивный Арбитраж Лозанны).

«Более других комментариев президент ФЛГР Елена Вяльбе и другие сотрудники федерации давать не будут», - написано на сайте ФЛГР.

Напомним, помимо Легкова и Белова комиссия разбирается в делах Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой, в допинг-пробе «Б» которой на днях обнаружили повышенную концентрацию соли, чего быть не должно.