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      Власти Ижевска опубликовали три варианта гимна города

      12:20, 02 ноября, 2017
      12:20, 02 ноября, 2017
      319
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      #культура\n#Ижевск\n#музыка\n#аудио
      Фото: @arzik2
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      Лучшую композицию выберут депутаты Гордумы.

      Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска опубликовали в Сети три возможных варианта гимна столицы Удмуртской Республики. Как сообщает пресс-служба города, всего в оргкомитет поступило 59 заявок. Из них выбрали 12 композиций.

      Члены конкурсной комиссии по десятибалльной шкале оценивали качество текста и музыкального материала, особое внимание уделяли таким критериям, как торжественность и доступность для массового исполнения, отражение в тексте исторического прошлого и настоящее муниципального образования, многонациональный уклад, вклад в историю страны.

      В результате в шорт-лист попали три возможных гимна. Их представят депутатам городской думы, которым предстоит выбрать лучший вариант.

      Напомним, что авторы лучших композиций получат денежные призы. За первое место - автор музыки - 100 тыс. рублей, автор слов - 100 тыс. рублей. Участники конкурса, занявшие второе и третье места: автор музыки - 20 тыс. рублей, автор слов - 20 тыс. рублей.

      12:20, 02 ноября, 2017
      319
      0
      #культура\n#Ижевск\n#музыка\n#аудио

       

       

       

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