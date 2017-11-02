Власти Ижевска опубликовали три варианта гимна города

Лучшую композицию выберут депутаты Гордумы.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска опубликовали в Сети три возможных варианта гимна столицы Удмуртской Республики. Как сообщает пресс-служба города, всего в оргкомитет поступило 59 заявок. Из них выбрали 12 композиций.

Члены конкурсной комиссии по десятибалльной шкале оценивали качество текста и музыкального материала, особое внимание уделяли таким критериям, как торжественность и доступность для массового исполнения, отражение в тексте исторического прошлого и настоящее муниципального образования, многонациональный уклад, вклад в историю страны.

В результате в шорт-лист попали три возможных гимна. Их представят депутатам городской думы, которым предстоит выбрать лучший вариант.

Напомним, что авторы лучших композиций получат денежные призы. За первое место - автор музыки - 100 тыс. рублей, автор слов - 100 тыс. рублей. Участники конкурса, занявшие второе и третье места: автор музыки - 20 тыс. рублей, автор слов - 20 тыс. рублей.