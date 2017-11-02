Движение транспорта в центре Ижевска временно ограничат 4 ноября

Запрет будет действовать с 10:00 до 15:00 во время проведения праздничных мероприятий в честь Дня народного единства и 97-й годовщины государственности Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. В центре Ижевска временно ограничат движение транспорта во время праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства и 97-й годовщине государственности Удмуртии. Соответствующее распоряжение подписал первый заместитель главы администрации города Ильдар Бикбулатов.

Запрет будет действовать в субботу, 4 ноября, с 10:00 до 15:00 на следующих участках:

- улица Пушкинская на участке от улицы Кирова до улицы Советская;

- улица Красногеройская на участке от улицы Коммунаров до улицы Пушкинская;

- улица Лихвинцева на участке от улицы Коммунаров до улицы Вадима Сивкова;

- переулок Широкий на участке от улицы Карла Маркса до улицы Коммунаров;

- переулок Верхне-Узенький на участке от улицы Коммунаров до улицы Пушкинская;

- улица Наговицына на участке от улицы Коммунаров до улицы Вадима Сивкова;

- улица Бородина на участке от улицы Свободы до улицы Пушкинской.

Общественный транспорт будет ездить в обычном режиме.