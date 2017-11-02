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      Движение транспорта в центре Ижевска временно ограничат 4 ноября

      16:00, 02 ноября, 2017
      Диана Ворончихина
      16:00, 02 ноября, 2017
      Диана Ворончихина
      275
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#транспорт\n#ПДД\n#Удмуртия\n#запрет\n#дорога
      Фото: @arzik2
      275
      0

      Запрет будет действовать с 10:00 до 15:00 во время проведения праздничных мероприятий в честь Дня народного единства и 97-й годовщины государственности Удмуртии.

      Ижевск. Удмуртия. В центре Ижевска временно ограничат движение транспорта во время праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства и 97-й годовщине государственности Удмуртии. Соответствующее распоряжение подписал первый заместитель главы администрации города Ильдар Бикбулатов.

      Запрет будет действовать в субботу, 4 ноября, с 10:00 до 15:00 на следующих участках:

      - улица Пушкинская на участке от улицы Кирова до улицы Советская;

      - улица Красногеройская на участке от улицы Коммунаров до улицы Пушкинская;

      - улица Лихвинцева на участке от улицы Коммунаров до улицы Вадима Сивкова;

      - переулок Широкий на участке от улицы Карла Маркса до улицы Коммунаров;

      - переулок Верхне-Узенький на участке от улицы Коммунаров до улицы Пушкинская;

      - улица Наговицына на участке от улицы Коммунаров до улицы Вадима Сивкова;

      - улица Бородина на участке от улицы Свободы до улицы Пушкинской.

      Общественный транспорт будет ездить в обычном режиме. 

      16:00, 02 ноября, 2017
      Диана Ворончихина
      275
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#транспорт\n#ПДД\n#Удмуртия\n#запрет\n#дорога

       

       

       

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