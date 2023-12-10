В 2024 году новогодние праздники продлятся по 8 января

Москва. В 2024 году россияне в честь Нового года будут отдыхать 10 дней. Такую информацию дала «Лента.ру», ссылаясь на члена комитета Госдумы по социальной политике Екатерину Стенякину.

«В этот раз нашим гражданам, которые работают по пятидневному графику, добавит новогодних выходных уходящий 2023 год — 30 и 31 декабря выпадают на субботу и воскресенье. За ними, уже в 2024-м, будет восемь нерабочих дней. То есть выходить с каникул тем, кто на пятидневке, нужно 9 января», — заявила депутат.

Также Елена Стенякина отметила, что праздничные дни в честь Рождества выпадают на субботу и воскресенье, поэтому выходными дня объявят 10 мая и 31 декабря 2024 года.