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      Бахрейн выдал двух женщин, продававших жительниц Удмуртии в сексуальное рабство

      08:30, 02 ноября, 2017
      08:30, 02 ноября, 2017
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      #секс\n#Следственный комитет\n#МВД\n#Пермский край\n#Удмуртия\n#Челябинск\n#рабство\n#происшествие
      Фото: dnepr.info
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      Жертвами работорговцев также стали женщины из Пермского края и Челябинской области.

      Ижевск. Удмуртия. Из Королевства Бахрейн в Россию депортировали двух женщин, обвиняемых в торговле людьми. Как сообщает пресс-служба МВД России, с 2011 по 2016 год злоумышленницы в составе организованной группы продавали в сексуальное рабство жительниц Удмуртии, Пермского края и Челябинской области.

      28-летняя и 32-летняя женщины вербовали девушек и переправляли их в Бахрейн. Там жертв ждали соучастники, которые забирали паспорта и заставляли заниматься проституцией.

      В ноябре 2016 года Следственное управление СКР по Удмуртской Республике возбудило уголовное дело в отношении работорговцев по пункту «г» части 2 статьи 127.1 («Купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение с перемещением потерпевшего через государственную границу Российской Федерации или с незаконным удержанием его за границей). По каналам Интерпола обвиняемых обнаружили в Бахрейне в августе этого года.

      По согласованию с компетентными органами королевства принято решение о депортации задержанных в Россию.

      Напомним, что ранее сообщалось о задержании еще четырех участниц группы. В июне этого года одной из женщин вынесли приговор. Правоохранители обнаружили более 20 потерпевших.

      08:30, 02 ноября, 2017
      708
      0
      #секс\n#Следственный комитет\n#МВД\n#Пермский край\n#Удмуртия\n#Челябинск\n#рабство\n#происшествие

       

       

       

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