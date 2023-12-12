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С 20 декабря увеличится число вылетов самолетов из Москвы в Ижевск

15:45, 12 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
С 20 декабря увеличится число вылетов самолетов из Москвы в Ижевск
15:45, 12 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
259
0
#Ижевский аэропорт\n#Шереметьево\n#Удмуртия\n#праздники
Фото: ИА «Сусанин»
259
0

Это связано с традиционным повышением спроса на авиаперевозки в период новогодних праздников.

Москва. Россия. С 20 декабря из Москвы появится дополнительный рейс в Ижевск. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Россия».

Введение нового рейса связано с традиционным повышением спроса на авиаперевозки во время новогодних праздников.

Вылет будет осуществляться из аэропорта Шереметьево в 16:55 по московскому времени, а из Ижевска самолёт будет улетать обратно в 21:00 по местному времени. 

Летать пассажиры будут на «Суперджете 100», который насчитывает 75 мест в эконом-классе и 12 — в бизнес-классе.

Напоминаем, что на реконструкцию дороги от Ижевска до аэропорта выделят около 4 млрд рублей.

15:45, 12 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
259
0
#Ижевский аэропорт\n#Шереметьево\n#Удмуртия\n#праздники