В Удмуртии для детей из семей участников спецоперации пройдут новогодние представления

Ижевск. Удмуртия. Министр образования Удмуртии Светлана Болотникова рассказала о том, как в период зимних каникул в республике будет организован детский отдых. Об этом сообщает пресс-служа главы и правительства Удмуртской Республики.

В период новогодних праздников с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года в Удуртии будут работать и принимать детей 7 загородных оздоровительных лагерей. Всего в них смогут отдохнуть 2 944 человека.

«Перед началом каждой смены, вне зависимости от сезона года, уполномоченными специалистами и руководителями проводятся инструктажи по противопожарным, антитеррористическим и санитарным мероприятиям. Производятся все необходимые для функционирования лагеря проверки», — рассказала Светлана Болотникова.

Праздничные мероприятия пройдут во всех образовательных организациях Удмуртии с охватом более 150 тыс. детей. Ребята из районов будут выезжать в крупные культурные учреждения республики, такие как театры, Дворцы культуры и детского творчества. Всего в выездных мероприятиях примут участие более 3 тыс. детей. Кроме того, в Удмуртии пройдёт 5 спортивных мероприятий республиканского уровня с охватом более 1 тыс. человек.

Особое внимание уделят детям из семей участников СВО. Во всех муниципальных образованиях состоятся новогодние представления. Всего состоится 56 мероприятий с охватом более 5 тыс. человек. Это театральные постановки, подготовленные специалистами сельских Домов культуры, культурных комплексов. Театры Удмуртии проведут новогодние представления для 2,3 тыс. детей и подростков из семей участников СВО.