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      Трагедия на Удмуртской, большой улов и показания агента КГБ об убийстве Джона Кеннеди: что произошло минувшей ночью

      08:00, 25 июля, 2017
      Яна Шамаева
      08:00, 25 июля, 2017
      Яна Шамаева
      3770
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#США\n#СССР\n#Удмуртия\n#смерть\n#пожары\n#разведка\n#пожар\n#убийство
      Фото: vk.com (ИГГС Охота, рыбалка, грибы Удмуртии)
      3770
      0

      "Сусанин" рассказывает, какие события случились в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Пока за окном бушует непогода, а вы наверняка пьете свой ароматный горячий кофе, предлагаем почитать традиционную рубрику "Сусанина" и узнать, что интересного и важного произошло в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.
      Большой улов
      Ижевчанин поймал в пруду рыбу весом более 20 кг. Об этом в соцсетях рассказала его супруга.
       
      Не трамвай, объедет
      ДТП произошло на перекрестке улиц Карла Маркса и Василия Чугуевского. Столкнулись трамвай и "Лада Калина", пишут в группе "ИГГС" ВКонтакте. Инцидент обошелся без пострадавших.
       
      Смерть при невыясненных обстоятельствах
      Трагедия накануне вечером произошла на остановке "Электротехника в быту" по улице Удмуртской в Ижевске. Там скончалась девушка. Об этом горожане также сообщили в группе "Ижевск Где Гай Стоят" ВКонтакте. Обстоятельства смерти неизвестны.
       
      Вспышка в ночи
      Не обошлось этой ночью из без пожара. Инцидент произошел на улице Союзной, 21. Как пишут в группе "ИГГС" ВКонтакте, были пострадавшие. С места происшествия долго не уезжала скорая помощь.
       
      По секрету всему свету
      В США опубликовали показания агента КГБ Юрия Носенко об убийстве 35-го президента страны Джона Кеннеди. Всего национальный архив открыл доступ к почти 4 тыс. документов, которые были закрыты на протяжении 25 лет, пишет "Интерфакс".
      В 1964 году советский офицер предоставил ЦРУ сведения о единственном подозреваемом в покушении - Ли Харви Освальде. В ближайшее время ожидается еще несколько крупных публикаций рассекреченных документов по этой теме.
      Отставной морской пехотинец Освальд в 1959 году приехал в СССР и сообщил, что хочет получить советское гражданство и отказаться от американского. В Союзе он прожил 2,5 года и находился под постоянным наблюдением. Данные Носенко как раз относятся к этому периоду.
      Носенко служил в органах госбезопасности с 1953 года. В 1964 он не вернулся из поездки в Женеву и попросил политическое убежище в Соединенных Штатах. По некоторым данным, ЦРУ подозревало его в том, что он двойной агент, но в 1970-х Носенко сотрудничал с управлением как консультант. Умер он в США в 2008 году.
      08:00, 25 июля, 2017
      Яна Шамаева
      3770
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#США\n#СССР\n#Удмуртия\n#смерть\n#пожары\n#разведка\n#пожар\n#убийство

       

       

       

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