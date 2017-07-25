Трагедия на Удмуртской, большой улов и показания агента КГБ об убийстве Джона Кеннеди: что произошло минувшей ночью

"Сусанин" рассказывает, какие события случились в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Пока за окном бушует непогода, а вы наверняка пьете свой ароматный горячий кофе, предлагаем почитать традиционную рубрику "Сусанина" и узнать, что интересного и важного произошло в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Большой улов

Ижевчанин поймал в пруду рыбу весом более 20 кг. Об этом в соцсетях рассказала его супруга.

Не трамвай, объедет

ДТП произошло на перекрестке улиц Карла Маркса и Василия Чугуевского. Столкнулись трамвай и "Лада Калина", пишут в группе "ИГГС" ВКонтакте. Инцидент обошелся без пострадавших.

Смерть при невыясненных обстоятельствах

Трагедия накануне вечером произошла на остановке "Электротехника в быту" по улице Удмуртской в Ижевске. Там скончалась девушка. Об этом горожане также сообщили в группе "Ижевск Где Гай Стоят" ВКонтакте. Обстоятельства смерти неизвестны.

Вспышка в ночи

Не обошлось этой ночью из без пожара. Инцидент произошел на улице Союзной, 21. Как пишут в группе "ИГГС" ВКонтакте, были пострадавшие. С места происшествия долго не уезжала скорая помощь.

По секрету всему свету

В США опубликовали показания агента КГБ Юрия Носенко об убийстве 35-го президента страны Джона Кеннеди. Всего национальный архив открыл доступ к почти 4 тыс. документов, которые были закрыты на протяжении 25 лет, пишет "Интерфакс"

В 1964 году советский офицер предоставил ЦРУ сведения о единственном подозреваемом в покушении - Ли Харви Освальде. В ближайшее время ожидается еще несколько крупных публикаций рассекреченных документов по этой теме.

Отставной морской пехотинец Освальд в 1959 году приехал в СССР и сообщил, что хочет получить советское гражданство и отказаться от американского. В Союзе он прожил 2,5 года и находился под постоянным наблюдением. Данные Носенко как раз относятся к этому периоду.

Носенко служил в органах госбезопасности с 1953 года. В 1964 он не вернулся из поездки в Женеву и попросил политическое убежище в Соединенных Штатах. По некоторым данным, ЦРУ подозревало его в том, что он двойной агент, но в 1970-х Носенко сотрудничал с управлением как консультант. Умер он в США в 2008 году.