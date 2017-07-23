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      Среднегодовая температура в Ижевске составила 3 градуса

      19:55, 23 июля, 2017
      Ксения Чернова
      19:55, 23 июля, 2017
      Ксения Чернова
      162
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#лето
      Фото: @arzik2
      162
      0

      Столица Удмуртии не вошла в число самых теплых городов страны.

      Ижевск. Удмуртия. Среднегодовая температура в Ижевске составила 3 градуса по Цельсию. Об этом говорится в сообщении портала Innov.ru, который составил рейтинг самых теплых городов страны.

      «В качестве основного показателя взята среднегодовая температура. Таким образом, самым тёплым городом в России является Сочи», - отмечается в сообщении.

      Среднегодовая температура в Сочи составляет 14,2 градуса. Среди самых холодных городов, с самой низкой среднегодовой температурой лидирует Оймякон: -15,5 градуса.

      Ижевск расположился на 51-й строчке списка. Абсолютный температурный максимум в столице Удмуртской Республики составил +37 градусов, а средняя температура трех самых теплых месяцев - +17,3 градуса. Самая низкая температура в городе составила -47,5 градуса, а средняя температура трех самых холодных месяцев – -11,6 градуса.

      19:55, 23 июля, 2017
      Ксения Чернова
      162
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#лето

       

       

       

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