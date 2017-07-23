Столица Удмуртии не вошла в число самых теплых городов страны.

Ижевск. Удмуртия. Среднегодовая температура в Ижевске составила 3 градуса по Цельсию. Об этом говорится в сообщении портала Innov.ru, который составил рейтинг самых теплых городов страны.

«В качестве основного показателя взята среднегодовая температура. Таким образом, самым тёплым городом в России является Сочи», - отмечается в сообщении.

Среднегодовая температура в Сочи составляет 14,2 градуса. Среди самых холодных городов, с самой низкой среднегодовой температурой лидирует Оймякон: -15,5 градуса.

Ижевск расположился на 51-й строчке списка. Абсолютный температурный максимум в столице Удмуртской Республики составил +37 градусов, а средняя температура трех самых теплых месяцев - +17,3 градуса. Самая низкая температура в городе составила -47,5 градуса, а средняя температура трех самых холодных месяцев – -11,6 градуса.