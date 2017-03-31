Около трех месяцев понадобится «Энергосбыту» для исправления ситуации с завышенными платежками в Ижевске

Об этом рассказал директор удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбытТ Плюс» Денис Детинкин.

Ижевск. Удмуртия. Около двух-трех месяцев понадобится удмуртскому филиалу ОАО «ЭнергосбытТ Плюс», чтобы исправить ситуацию с завышенными платежками в Ижевске. Об этом журналистам на пресс-конференции в пятницу, 31 марта, сообщил директор компании Денис Детинкин.

«Тема важная и касается большого количества наших клиентов. Она связана с выпуском единого платежного документа. С двумя крупнейшими управляющими компаниями (ЖРП № 8 и «Ижкомцентр») мы решили, что пора возобновить единый платежный документ, поэтому велась неплохая работа. Мы сделали его, затем открыли дополнительные пункты в управляющих компаниях, количество которых (пунктов) мы хотим увеличить», - сказал Денис Детинкин.

По его словам, первый этап внедрения единого платежного документа «не отвечает ожиданиям компании».

«Мы ожидали меньшего количества вопросов от клиентов, но тем не менее, может быть даже и хорошо, что мы столкнулись с такими проблемами в первом выпуске квитанций. Мы выявили те ошибки и недочеты, которые получили. Это возникло из-за миграции данных, как уже говорилось ранее. На эти данные подтянулись неправильные показания приборов», - сказал управленец.

Коммунальщики Ижевска рассказали о единых платежках Uploaded by ИА Сусанин on 2017-03-31.

Он также уточнил, что сейчас удмуртский филиал «ЭнергосбытТ Плюс» в оперативном порядке ведет работу с управляющими компаниями и выявляет возникшие недочеты. За 2-3 месяца компания должна снять все основные вопросы.

В свою очередь директор ОАО «Ижкомцентр» Андрей Зиновьев рассказал журналистам о том, что управляющая компания будет открывать больше пунктов, в которых жители смогут получить всю необходимую информацию, касающуюся единого платежного документа.

«Мы пришли к тому, что нужно открывать больше мест для приема населения, больше мест для получения консультации и предоставления документов. Мы увидели тот поток людей, который приходит с вопросами», - сказал Зиновьев.

Он также отметил, что введение таких платежек в дальнейшем позволит снять большое количество вопросов.

«С помощью этого мы хотели убрать и минимизировать количество вопросов, которые возникают у жителей. Тема очень политизирована и люди спекулируют этим. И мы все свои карты, банки, всю информацию решили предоставить и объединить в один документ», - сказал директор ОАО «Ижкомцентр».

Также стоит отметить, что сотрудники удмуртского филиала «ЭнергосбытТ Плюс» будут работать над всеми ошибками независимо от обращения собственника квартиры в офис управляющей компании.

«Мы будем пересчитывать все системные ошибки. Работа ведется не только по заявлениям людей. Если человеку пришла завышенная стоимость - пени мы начислять не будем пока не исправим ситуацию», - сказал Денис Детинкин.

По словам участников пресс-конференции, в большинстве случаев клиенту не обязательно обращаться в офисы управляющих компании и «Энергосбыта», так как специалисты в курсе всех сбоев, однако если ситуация не изменится за озвученные три месяца, то собственнику квартиры необходимо обратиться в пункт приема.