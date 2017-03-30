Средний размер автокредита в Удмуртии вырос на 9 процентов

Об этом сообщает Национальною бюро кредитных историй.

Ижевск. Удмуртия. Средний размер автокредита в Удмуртии за год вырос на 9 процентов. Об этом сообщает Национальною бюро кредитных историй (НБКИ).

По этому показателю региона находится на 18 месте. Отметим, что суммы увеличилась с 472 тыс. 246 рублей до 514 тыс. 953 рублей.

«Соседями» родникового края стали Саратовская область, где величина выросла на 9,1 процента, а также Ульяновская область, в которой рост кредита составил 8,7 процента.

Лидером рейтинга стала Нижегородская (17,8%), Иркутская (16,7%) и Челябинская (15,9%) области.

«Средний размер автокредитов вырос не только по причине инфляции, приведшей к удорожанию автомобилей, приобретаемых в кредит. На наш взгляд, на рост среднего размера кредита и увеличение его срока, прежде всего, повлияло значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков», - сказал генеральный директор НБКИ Александр Викулин.