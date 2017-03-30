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      Средний размер автокредита в Удмуртии вырос на 9 процентов

      17:30, 30 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      17:30, 30 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      239
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#цены\n#автомобилисты\n#деньги
      Фото: @arzik2
      239
      0

      Об этом сообщает Национальною бюро кредитных историй.

      Ижевск. Удмуртия. Средний размер автокредита в Удмуртии за год вырос на 9 процентов. Об этом сообщает Национальною бюро кредитных историй (НБКИ).

      По этому показателю региона находится на 18 месте. Отметим, что суммы увеличилась с 472 тыс. 246 рублей до 514 тыс. 953 рублей.

      «Соседями» родникового края стали Саратовская область, где величина выросла на 9,1 процента, а также Ульяновская область, в которой рост кредита составил 8,7 процента.

      Лидером рейтинга стала Нижегородская (17,8%), Иркутская (16,7%) и Челябинская (15,9%) области.

      «Средний размер автокредитов вырос не только по причине инфляции, приведшей к удорожанию автомобилей, приобретаемых в кредит. На наш взгляд, на рост среднего размера кредита и увеличение его срока, прежде всего, повлияло значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков», - сказал генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

      17:30, 30 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      239
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#цены\n#автомобилисты\n#деньги
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