Жители Удмуртии попросили разрешить подключать газ за счет соцконтракта

В этом году в республике было заключено 4 256 социальных контрактов.

Ижевск. Удмуртия. Многодетные семьи в Удмуртии попросили предусмотреть возможность подключения к газу за счет средств социального контракта. Об этом, выступая на сессии Госсовета Удмуртии с ежегодным докладом, рассказал глава республики Александр Бречалов.

Руководитель региона обратился к депутатам с предложением рассмотреть эту инициативу жителей. «Если вы сочтете предложение актуальным, прошу принять участие в формулировке для Государственной думы этого предложения», - сказал Бречалов.

По данным главы Удмуртии, в этом году в Удмуртии заключено 4 256 социальных контрактов. «Мы рискнули в этом году, выделили 30 млн рублей на личные подсобные хозяйства. И это было абсолютно верным решением», - подчеркнул руководитель республики. Теперь решение заключать соцконтракт на создание подсобного хозяйства закреплено и на федеральном уровне.

Социальный контракт жители Удмуртии могут заключить на профессиональное обучение, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение фермерского хозяйства.