Ижевск. Удмуртия. У троллейбуса в Ижевске во время поездки сломалась оконная рама. Об этом написали в сообществе «ЗИ – ЗЛОЙ ИЖЕВЧАНИН» в соцсети «ВКонтакте».

«25 февраля 2025 года в 07:33 водитель троллейбуса получил от пассажиров информацию о неисправности остекления. Он остановил троллейбус, пассажиров отправили на идущий следом троллейбус. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства!», — ответили в пресс-службе ИжГЭТ.