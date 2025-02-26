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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске во время поездки у троллейбуса сломалась оконная рама

12:30, 26 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске во время поездки у троллейбуса сломалась оконная рама
12:30, 26 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
123
0
#Ижевск\n#троллейбусы\n#авария
Источник фото: vk.com/zlou18
123
0

Пассажиров пересадили на идущий следом троллейбус.

Ижевск. Удмуртия. У троллейбуса в Ижевске во время поездки сломалась оконная рама. Об этом написали в сообществе «ЗИ – ЗЛОЙ ИЖЕВЧАНИН» в соцсети «ВКонтакте».

«25 февраля 2025 года в 07:33 водитель троллейбуса получил от пассажиров информацию о неисправности остекления. Он остановил троллейбус, пассажиров отправили на идущий следом троллейбус. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства!», — ответили в пресс-службе ИжГЭТ.

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12:30, 26 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
123
0
#Ижевск\n#троллейбусы\n#авария