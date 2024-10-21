К хоккейному клубу «Ижсталь» присоединился новый нападающий

Ижевск. Удмуртия. В хоккейном клубе «Ижсталь» произошло очередное пополнение. Об этом в своём телеграм-канале рассказал вице-премьер Удмуртии Тимур Меджитов.

Команду решили усилить новым нападающим Дмитрием Беленчуком. В прошлом сезоне спортсмен играл в молодёжной команде «Тамбов» и набрал 94 очка за 57 матчей.

«С точки зрения дальнейшего развития хоккея в Удмуртии очень важна подготовка молодых спортсменов. Отдельный вектор, который сейчас продумываем вместе с региональной Федерацией хоккея — это пересмотр формата работы с молодёжной лигой и детско-юношеским хоккеем. Детали анонсируем позже», — заявил Тимур Меджитов.

Напомним, что из-за большого количества поражений в текущем сезоне в Удмуртии решили провести перезагрузку хоккейного клуба «Ижсталь». Она началась с привлечения нового защитника — Александра Микуловича.

Последний матч с пермским «Молотом» сталевары проиграли со счетом 2:7.