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К хоккейному клубу «Ижсталь» присоединился новый нападающий

14:50, 21 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
К хоккейному клубу «Ижсталь» присоединился новый нападающий
14:50, 21 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
332
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижсталь\n#хоккей
Источник фото: t.me/timur_medzhitov
332
0

Ещё в прошлом сезоне он играл в молодёжной команде.

Ижевск. Удмуртия. В хоккейном клубе «Ижсталь» произошло очередное пополнение. Об этом в своём телеграм-канале рассказал вице-премьер Удмуртии Тимур Меджитов. 

Команду решили усилить новым нападающим Дмитрием Беленчуком. В прошлом сезоне спортсмен играл в молодёжной команде «Тамбов» и набрал 94 очка за 57 матчей. 

«С точки зрения дальнейшего развития хоккея в Удмуртии очень важна подготовка молодых спортсменов. Отдельный вектор, который сейчас продумываем вместе с региональной Федерацией хоккея — это пересмотр формата работы с молодёжной лигой и детско-юношеским хоккеем. Детали анонсируем позже», — заявил Тимур Меджитов. 

Напомним, что из-за большого количества поражений в текущем сезоне в Удмуртии решили провести перезагрузку хоккейного клуба «Ижсталь». Она началась с привлечения нового защитника — Александра Микуловича. 

Последний матч с пермским «Молотом» сталевары проиграли со счетом 2:7.

14:50, 21 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
332
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижсталь\n#хоккей