Ижевск. Удмуртия. В завершении сезона «Ижсталь» сыграет в Ижевске с любителями хоккея (6+). Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».

Сталевары сразятся в товарищеском матче со сборной Вечерней хоккейной лиги Удмуртии. На льду окажутся как профессиональные хоккеисты, так и любители, и даже тренерский штаб клуба.

Помимо этого, перед зрителями выступит юная фигуристка Анна Кочурова и барабанщики «Ритмикон» (6+).

Матч пройдёт 20 марта в 18:00 на крытом катке «Олимпиец». Вход свободный.

Отметим, что перед этим сталеварам предстоит завершить последнюю в текущем сезоне выездную серию. 18 марта хоккеисты из Ижевска сразятся с московской командой «Юнисон-Москва» (6+).