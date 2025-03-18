Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В оркестре с детства Лонгрид Спорт с закрытыми глазами Лонгрид Немецкий рояль 19 века и книга из пятого столетия — чем удивляет гостей музей Чайковского в Воткинске Лонгрид

«Ижсталь» завершит игровой сезон товарищеским матчем со сборной Вечерней хоккейной лиги Удмуртии

09:50, 18 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
«Ижсталь» завершит игровой сезон товарищеским матчем со сборной Вечерней хоккейной лиги Удмуртии
09:50, 18 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
169
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#хоккей\n#Ижсталь
Источник фото: ИА «Сусанин»
169
0

Также перед зрителями выступит фигуристка и барабанщики.

Ижевск. Удмуртия. В завершении сезона «Ижсталь» сыграет в Ижевске с любителями хоккея (6+). Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».  

Сталевары сразятся в товарищеском матче со сборной Вечерней хоккейной лиги Удмуртии. На льду окажутся как профессиональные хоккеисты, так и любители, и даже тренерский штаб клуба. 

Помимо этого, перед зрителями выступит юная фигуристка Анна Кочурова и барабанщики «Ритмикон» (6+). 

Матч пройдёт 20 марта в 18:00 на крытом катке «Олимпиец». Вход свободный. 

Отметим, что перед этим сталеварам предстоит завершить последнюю в текущем сезоне выездную серию. 18 марта хоккеисты из Ижевска сразятся с московской командой «Юнисон-Москва» (6+).  

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

09:50, 18 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
169
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#хоккей\n#Ижсталь