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Фанаты «Ижстали» могут подарить валентинку любимой команде

11:45, 13 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Фанаты «Ижстали» могут подарить валентинку любимой команде
11:45, 13 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
271
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижсталь\n#хоккей\n#любовь
Источник фото: скриншот видео ХК «Ижсталь»
271
0

Открытку с любовным посланием или просто с тёплыми словами нужно будет кинуть в специальную коробку во время матча 13 февраля.

Ижевск. Удмуртия. В преддверии 14 февраля болельщики сталеваров могут признаться в любви ижевской хоккейной команде. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь». 

Перед Днём всех влюблённых в крытом катке «Олимпиец» в Ижевске установили коробку для сбора валентинок. Болельщики, которые придут на матч «Ижстали» с «Химиком» 13 февраля, смогут закинуть в неё признания в любви к команде. 

Бокс расположен при входе на каток. Ижевские хоккеисты прочтут все пожелания и тёплые слова после матча. 

11:45, 13 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
271
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижсталь\n#хоккей\n#любовь