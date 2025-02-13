Ижевск. Удмуртия. В преддверии 14 февраля болельщики сталеваров могут признаться в любви ижевской хоккейной команде. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».

Перед Днём всех влюблённых в крытом катке «Олимпиец» в Ижевске установили коробку для сбора валентинок. Болельщики, которые придут на матч «Ижстали» с «Химиком» 13 февраля, смогут закинуть в неё признания в любви к команде.

Бокс расположен при входе на каток. Ижевские хоккеисты прочтут все пожелания и тёплые слова после матча.