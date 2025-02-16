Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в домашнем матче сталевары проиграли тульской команде «АКМ». Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».

Игра прошла 15 февраля на крытом катке «Олимпиец» в Ижевске. Через 11 секунд после начала матча первая шайба уже была в воротах «Ижстали». Во втором периоде гости вновь забили гол.

Но в последнем периоде нападающий ижевской команды Александр Редков распечатал ворота «АКМ». А спустя 3 минуты нападающий сталеваров Василий Стрельцов сравнял счёт. Гости забили ещё один гол на 50-й минуте матча, но хоккеист «Ижстали» Алексей Клочков тоже отправил шайбу в ворота соперника.

Овертайм не выявил победителя, поэтому хоккеисты начали серию буллитов. В этот раз точнее оказались гости из Тулы. Игра закончилась со счётом 3:4 в пользу команды «АКМ».

«Боевая игра. Проигрывать начали 0:2. Особенно с первой смены, после выигранного вбрасывания сразу пропустили гол. Ребята всё-таки смогли найти в себе силы, и в третьем периоде вошли в активный хоккей. Заработали ничью, уже приятно, что не остались без очков», — прокомментировал главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.