Ижевск. Удмуртия. В Ижевске хоккеисты «Ижстали» проиграли команде «Зауралье» из Кургана. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».

Игра прошла 4 марта на крытом катке «Олимпиец» в Ижевске. Счёт открыли гости на 7-й минуте матча, затем они увеличили разрыв. Во втором периоде голов не было. На 59-й минуте матча сталевар Михаил Бякин забросил шайбу в ворота соперника. Игра завершилась со счётом 1:2.

За всю игру хоккеисты из Ижевска выиграли 30 вбрасываний, совершили 55 бросков и получили 4 штрафа.

«Игра длится 60 минут. С первой секунды и до последней. Выходить на игру надо собранными сразу же, а не давать фору сопернику в два гола, и потом бежать за уходящим поездом. И, конечно же, нужно забивать голы. Второй и третий периоды отыграли неплохо, но забить, опять же, не смогли», — прокомментировал главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.