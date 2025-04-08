Ижевск. Удмуртия. Новая хоккейная площадка появится в Ижевске в честь 895-й шайбы российского хоккеиста Александра Овечкина. Об этом сообщается на сайте федерального девелопера «Железно».

6 апреля российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, во время матча с «Нью-Йорк Айлендерс» он побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ.

Это событие решили увековечить в Ижевске новым спортобъектом — хоккейной площадкой «Точка 895». Отмечается, что в этом пространстве каждый сможет прикоснуться к истории и вдохновиться достижениями великого спортсмена.

Главным элементом площадки станет хоккейная коробка, которая будет повторять размеры площадки НХЛ стадиона «Capital One Arena». Также на территории стадиона разместят интерактивные элементы — тематические плакаты, статуи и инсталляции. Они расскажут посетителям о карьере Александра Овечкина и его 895-й шайбе.

Площадка будет работать круглый год. Зимой здесь можно будет кататься на коньках и играть в хоккей, а в тёплое время года её адаптируют для игры в волейбол, баскетбол и другие спортивные дисциплины.

«Этот проект — не просто строительство спортивного объекта. Это создание места силы для будущих поколений, где юные ижевчане смогут черпать вдохновение из достижений своего кумира, ставить собственные цели и стремиться к их реализации», — пишет компания-застройщик.