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В честь рекордной шайбы Александра Овечкина в Ижевске построят хоккейную площадку «Точка 895»

15:51, 08 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В честь рекордной шайбы Александра Овечкина в Ижевске построят хоккейную площадку «Точка 895»
15:51, 08 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
241
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#строительство\n#рекорд\n#история\n#хоккей\n#спорт
Источник фото: федеральный девелопер «Железно»
241
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Зимой на ней можно будет кататься на коньках и играть в хоккей, а летом — заниматься баскетболом и волейболом.

Ижевск. Удмуртия. Новая хоккейная площадка появится в Ижевске в честь 895-й шайбы российского хоккеиста Александра Овечкина. Об этом сообщается на сайте федерального девелопера «Железно». 

6 апреля российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, во время матча с «Нью-Йорк Айлендерс» он побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ.

Это событие решили увековечить в Ижевске новым спортобъектом — хоккейной площадкой «Точка 895». Отмечается, что в этом пространстве каждый сможет прикоснуться к истории и вдохновиться достижениями великого спортсмена.

Главным элементом площадки станет хоккейная коробка, которая будет повторять размеры площадки НХЛ стадиона «Capital One Arena». Также на территории стадиона разместят интерактивные элементы — тематические плакаты, статуи и инсталляции. Они расскажут посетителям о карьере Александра Овечкина и его 895-й шайбе.

Площадка будет работать круглый год. Зимой здесь можно будет кататься на коньках и играть в хоккей, а в тёплое время года её адаптируют для игры в волейбол, баскетбол и другие спортивные дисциплины. 

«Этот проект — не просто строительство спортивного объекта. Это создание места силы для будущих поколений, где юные ижевчане смогут черпать вдохновение из достижений своего кумира, ставить собственные цели и стремиться к их реализации», — пишет компания-застройщик. 

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15:51, 08 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
241
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#строительство\n#рекорд\n#история\n#хоккей\n#спорт