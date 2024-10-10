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Глава Удмуртии анонсировал перезагрузку хоккейного клуба «Ижсталь»

17:42, 10 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Глава Удмуртии анонсировал перезагрузку хоккейного клуба «Ижсталь»
17:42, 10 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
391
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижсталь
Фото: Джессики Уилсон на Unsplash
391
0

Приняты решения по финансированию команды и поддержке тренерского штаба. 

Ижевск. Удмуртия. Начался процесс перезагрузки хоккейного клуба «Ижсталь». Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. 

По словам главы региона, уже приняты решения по финансированию команды и поддержке тренерского штаба. 

«У команды появились новые партнеры. Хочу обратиться к болельщикам-предпринимателям, кто готов поддержать команду — мы открыты к диалогу, — сказал Бречалов.

Увеличение финансирования начнётся уже в ноябре.

Напомним, клуб пережил серию из 11 поражений, прервав её недавней победой над хоккеистами «Химика». 10 октября ижевчане играют на выезде с клубом «Рязань-ВДВ». 

17:42, 10 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
391
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижсталь