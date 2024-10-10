Глава Удмуртии анонсировал перезагрузку хоккейного клуба «Ижсталь»

Ижевск. Удмуртия. Начался процесс перезагрузки хоккейного клуба «Ижсталь». Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

По словам главы региона, уже приняты решения по финансированию команды и поддержке тренерского штаба.

«У команды появились новые партнеры. Хочу обратиться к болельщикам-предпринимателям, кто готов поддержать команду — мы открыты к диалогу, — сказал Бречалов.

Увеличение финансирования начнётся уже в ноябре.

Напомним, клуб пережил серию из 11 поражений, прервав её недавней победой над хоккеистами «Химика». 10 октября ижевчане играют на выезде с клубом «Рязань-ВДВ».