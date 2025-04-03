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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии выбирают новый логотип региональной Федерации хоккея

16:30, 03 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии выбирают новый логотип региональной Федерации хоккея
16:30, 03 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
137
0
#Удмуртия\n#хоккей\n#логотип\n#голосование
Источник фото: Федерация хоккея Удмуртии
137
0

На выбор представлены два варианта: минималистичный дизайн или более подробный.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии могут выбрать новый логотип Федерации хоккея региона. Об этом сообщается в группе Федерации в соцсети «ВКонтакте». 

На выбор представлены два дизайна. Они оба выполнены в цветах флага Удмуртии, имеют символику региона и хоккейную атрибутику — клюшки и шайбу. Различается лишь стиль рисунка. 

«Логотип — это лицо Федерации, символ, который знают тысячи любителей хоккея! Пусть он отражает наш дух, энергию и любовь к хоккею», — заявляют в Федерации хоккея Удмуртии. 

Голосование продлится несколько дней (0+). Выбрать понравившийся логотип можно по ссылке

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16:30, 03 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
137
0
#Удмуртия\n#хоккей\n#логотип\n#голосование