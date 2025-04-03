Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии могут выбрать новый логотип Федерации хоккея региона. Об этом сообщается в группе Федерации в соцсети «ВКонтакте».

На выбор представлены два дизайна. Они оба выполнены в цветах флага Удмуртии, имеют символику региона и хоккейную атрибутику — клюшки и шайбу. Различается лишь стиль рисунка.

«Логотип — это лицо Федерации, символ, который знают тысячи любителей хоккея! Пусть он отражает наш дух, энергию и любовь к хоккею», — заявляют в Федерации хоккея Удмуртии.

Голосование продлится несколько дней (0+). Выбрать понравившийся логотип можно по ссылке.