Ижевск. Удмуртия. В аварии в Удмуртии погиб игрок любительской команды Ночной хоккейной лиги региона. Об этом сообщается в группе лиги в соцсети «ВКонтакте».

Вечером 15 февраля по дороге из Балезино в Ижевск трое игроков любительских хоккейных команд и жена одного из них попали в ДТП. Отмечается, что мужчины дружили с детства. 14 февраля они повидались с родственниками в посёлке, а в субботу возвращались в Ижевск, так как 17 февраля была запланирована игра.

«Ехали на машине Никиты, за рулём — Кирилл. Прошли Игру, Бодью, Селычку, уже совсем недалеко, километров двадцать оставалось, и что дальше произошло, точно пока неясно, видимо, не справился с управлением — оказались на встречке… Основной удар пришёлся на переднее пассажирское кресло, там был Никита», — рассказал друг спортсменов Андрей Иванов.

В результате аварии пострадали как мужчины, так и женщина. Их всех доставили в реанимацию Первой республиканской клинической больницы, но спасти Никиту Котлова не удалось. Двое других спортсменов до сих пор находятся в медучреждении.

«У Кирилла разрыв внутренних органов. У Саши несколько переломов, закрытая черепно-мозговая травма, раны лица. Никита пережил клиническую смерть, врачам удалось его реанимировать, но в час ночи сердце остановилось. Совсем недавно, 5 февраля, 28 лет ему исполнилось», — рассказал Андрей Иванов.

Похороны хоккеиста пройдут 18 февраля в Балезино.

Чтобы поддержать близких погибшего, хоккейное братство Удмуртии собирает помощь. Подробности можно узнать в группе Ночной хоккейной лиги Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».