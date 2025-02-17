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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Член любительской хоккейной команды Удмуртии погиб в аварии

11:00, 17 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Член любительской хоккейной команды Удмуртии погиб в аварии
11:00, 17 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
321
0
#Удмуртия\n#хоккей\n#спорт\n#авария
Источник фото: ХК «Ижсталь»
321
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Также пострадали ещё двое мужчин.

Ижевск. Удмуртия. В аварии в Удмуртии погиб игрок любительской команды Ночной хоккейной лиги региона. Об этом сообщается в группе лиги в соцсети «ВКонтакте». 

Вечером 15 февраля по дороге из Балезино в Ижевск трое игроков любительских хоккейных команд и жена одного из них попали в ДТП. Отмечается, что мужчины дружили с детства. 14 февраля они повидались с родственниками в посёлке, а в субботу возвращались в Ижевск, так как 17 февраля была запланирована игра. 

«Ехали на машине Никиты, за рулём — Кирилл. Прошли Игру, Бодью, Селычку, уже совсем недалеко, километров двадцать оставалось, и что дальше произошло, точно пока неясно, видимо, не справился с управлением — оказались на встречке… Основной удар пришёлся на переднее пассажирское кресло, там был Никита», — рассказал друг спортсменов Андрей Иванов. 

В результате аварии пострадали как мужчины, так и женщина. Их всех доставили в реанимацию Первой республиканской клинической больницы, но спасти Никиту Котлова не удалось. Двое других спортсменов до сих пор находятся в медучреждении. 

«У Кирилла разрыв внутренних органов. У Саши несколько переломов, закрытая черепно-мозговая травма, раны лица. Никита пережил клиническую смерть, врачам удалось его реанимировать, но в час ночи сердце остановилось. Совсем недавно, 5 февраля, 28 лет ему исполнилось», — рассказал Андрей Иванов. 

Похороны хоккеиста пройдут 18 февраля в Балезино. 

Чтобы поддержать близких погибшего, хоккейное братство Удмуртии собирает помощь. Подробности можно узнать в группе Ночной хоккейной лиги Удмуртии в соцсети «ВКонтакте». 

11:00, 17 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
321
0
#Удмуртия\n#хоккей\n#спорт\n#авария