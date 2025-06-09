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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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«Ижсталь» и нижнекамский «Нефтехимик» продлили договор о спортивном сотрудничестве

14:30, 09 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
«Ижсталь» и нижнекамский «Нефтехимик» продлили договор о спортивном сотрудничестве
14:30, 09 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#спорт\n#Ижсталь\n#хоккей
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Между командами продолжится обмен игроками.

Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб из Ижевска «Ижсталь» продолжит сотрудничать с «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Об этом сообщает пресс-служба ижевского клуба. 

Оба клуба продлили договор о спортивном сотрудничестве. 

«Договор предусматривает командирование в «Ижсталь» наших перспективных воспитанников, где они, при должном отношении к работе, будут получать необходимое игровое время, возможность расти профессионально. А у хоккеистов, которые не будут проходить в основной состав «Нефтехимика», появится возможность проявить себя в команде Высшей лиги», — пояснил генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов.

Это соглашение является логическим продолжением взаимодействия клубов, которое началось в 2021 году. 

«Хоккейный клуб «Нефтехимик» — наш многолетний партнёр. Помимо финансовой поддержки клуб оказывает помощь в части усиления игроков. <...> Мы накопили опыт совместной работы, который выльется в положительный результат для обеих команд», — прокомментировал исполнительный директор хоккейного клуба «Ижсталь» Евгений Лойферман.

Если «Ижсталь» получает взрослых хоккеистов, то благодаря сотрудничеству детско-юношеская спортивная школа «Нефтехимик» пополняется подающими надежду юными игроками из Удмуртии. 

В результате данное сотрудничество станет важным звеном вертикали ДЮСШ-МХЛ-ВХЛ-КХЛ. Такая поддержка поможет раскрыть хоккейный потенциал обоих регионов и создаст условия для эффективной подготовки молодых игроков.  

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14:30, 09 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
205
0
#Удмуртия\n#спорт\n#Ижсталь\n#хоккей